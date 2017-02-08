Yiğitcan’a sponsor desteği

Elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na Sekiz Construction sponsor olarak destek verecek. Firma 2017-2018 sezonunda rekortmen atlete maddi ve manevi destek vereceğini duyururken Yiğitcan’ın ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandıkları belirtildi.

Yiğitcan yaptığı açıklamada destekten dolayı mutluluğunu dile getirirken, “Böylesine önemli bir kuruluşun bana inanıp destek vermesi beni son derece motive etmekle beraber çok onurlandırdı. Desteklerinden dolayı, Sekiz Construction Direktörü Ayşe Dilek Orhan ve Sekiz İnvestment Direktörü Sıddık Orhan'a teşekkür ederim” dedi.