Yiğitcan yeni rekorun sahibi!

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu 100 metre branşında KKTC rekoru kırdı. Erzurum’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında yer alan Yiğitcan, 100 metre branşında 10.34’lük derecesi ile Reşat Oğuz’a ait olan KKTC rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa barajını da geçme başarısı gösterdi.

Reşat Oğuz’un rekorunu kırdı

4’üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası’nda Yiğitcan 100 metre branşında piste çıktı. Üçüncü seride zorlu isimlerle yarışan Yiğitcan, elde ettiği 10.34’lük derecesi ile üç seri içerisinde bakılan derecelerde üçüncü olma başarısı gösterdi. Yiğitcan bu derecesi ile aynı zamanda yeni KKTC 100 metre rekorunun sahibi oldu. Kısa süre önce Avusturya’da Messe Ried Meeting yarışında 10.38’lik derecesi ile Reşat Oğuz’a ait olan rekoru egale eden Yiğitcan, Erzurum’da rekoru kırmış oldu.