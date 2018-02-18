Yiğitcan ‘En iyiler’ galasına katıldı

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2017 yılının en iyilerini ödüllendirdiği gala gecesine katıldı. Önceki akşam İstanbul’da Gönen Otel’de gerçekleştirilen ve 2017 yılında atletizmde başarılı isimlerin ödüllendirildiği ödül gecesine Yiğitcan Hekimoğlu da katılarak ödül aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ,Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya gibi isimlerin de yer aldığı gecede 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda final koşma başarısı gösteren 4x100 metre bayrak takımının önemli isimlerinden Hekimoğlu da ödüllendirildi.