Yiğitcan Bursa’da piste çıkıyor

Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olma başarısı gösteren elit atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa’da düzenlenecek olana Turkcell Super Lig final etabında yarışacak.

Almanya’da elde edilen başarı ile Türk atletizminde yeni başarılara imza atan 4x100 metre takımının parçası olan Yiğitcan, Bursa’daki final etabında kulübü ENKA adına piste çıkacak. Yiğitcan’ın hangi branşlarda yarışacağı yapılacak olan kulüp toplantısının ardından belli olacak.

16 takım 40 branşta mücadele edecek

15-16 Ağustos tarihlerinde Bursa Atıcılar Atletizm Pisti’ndeki müsabakalarda erkekler ve kadınlarda sekizer ekip yarışacak ve toplam 40 branşta yarışma yapılacak. Final öncesinde erkekler liginde Fenerbahçe 147 puanla birinci, ENKA 144 puanla ikinci, Galatasaray ise 107 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kadınlar liginde ENKA 149,5 puanla ilk sırada bulunurken, takipçisi Fenerbahçe 129,5 puanla ikinci, Beşiktaş ise 94 puanla üçüncü sırada yer alıyor.