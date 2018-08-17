Yiğitcan bıraktığı yerden

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye 4x100 metre takımı ile Avrupa ikinciliği yaşayan Yiğitcan Hekimoğlu bu kez Türkiye’deki kulübü ENKA ile Türkiye ikincisi oldu. Bursa’da Atıcılar Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen Süper Lig final kademesinin ardından erkeklerde Fenerbahçe şampiyon olurken, Yiğitcanlı ENKA Spor Kulübü de Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Galatasaray ise üçüncü oldu.

Bugün basın toplantısı

Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş bugün adaya dönüşlerinin ardından ayaklarının tozu ile basın toplantısı düzenleyecek. Elit atlet ve antrenörü Dünya Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen başarıyı saat 15.30’da KTSYD Konferans Salonu’nda anlatacak.