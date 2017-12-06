"YETKİLERİNİ AŞTI, KÖTÜYE KULLANDI!"

YENİDÜZEN ÖZEL

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Dairesi III. Derece 3. Sekreter münhalinin usulüne müdahale ettiği, TÜZÜĞE AYKIRI olmasına rağmen, sınavın çoktan seçmeli değil, klasik olması için KHK Başkanı Kamil Kayral’a ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Dışişleri Dairesi III. Derece 3. Sekreter münhal KHK tarafından doldurulmasıyla ilgili gelişmeleri içeren rapor hazırladı.

Kamil Kayral imzalı, 11 sayfalık raporda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun YETKİLERİNİ AŞTIĞI, KÖTÜYE KULLANDIĞI vurgulandı.

Kayral, Ertuğruloğlu’nun KHK’nın ‘Anayasal ve Yasal’ yetkisine müdahale ettiğini de vurguladı, Komisyonu ŞAİBE altında bırakmaya yönelik bir tavır içerisine girdiğine dikkat çekti.

Raporda, Ertuğruloğlu’nun tüzük değişikliğine gidilerek, sınavın %70-80 klasik ağırlıklı olması önerisini Komisyon’a ilettiği belirtildi.

Bu öneriye karşılık KHK’nın sınavın %60 klasik, %40 da çoktan seçmeli olması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ertuğruloğlu’nun müracaatlar devam ederken bazı kişilerin yeterlilik belgesi bulunmadığı ortaya çıkmasına rağmen tarihi kesinleşen sınavla ilgili başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiği, bu talebin de reddettiği raporda yer aldı.

RAPORUN TAMAMINA İLİŞKİN AYRINTILAR YARIN YENİDÜZEN'DE...