“Yetki Para Kambiyo Dairesi’nde”

"Mal Bildirim Yasası" ile ilgili Meclis Başkanlığı'nın yetkilerini açıklayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bazı kesimlerin şüphesi üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, boşanma davasıyla kamuoyunda gündem olan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mal varlığı bağlamında, Meclis’e yaptığı mal bildirimi konusunda açıklama yapmıştı.

Konuya ilişkin açıklamasını dün yenileyen Siber, bu konulardaki hassasiyetini belirtti.

Siber, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Meclis Başkanı olarak "Mal Bildirim Yasası" ile ilgili Meclis Başkanlığı'nın yetkilerini (Kurumsallık gereği, hukuki merciler ve savcılık görüşü doğrultusunda) açıklamıştım.

"Temiz toplum, Temiz siyaset" konusunda yasal yetkilerimi kullanmaktan gerek Başbakanlık gerekse Meclis Başkanlığı görevlerimde hiç kaçınmadım. Bu konularda ne kadar hassas olduğumu halkımız tarafından gayet iyi bilindiği inancındayım. Ama belli oluyor ki bazı kesimlerin bu yasayla ilgili görevimi yerine getirip getirmediğim konusunda hala şüpheleri var.

O nedenle bir kez daha bu sayfada izah etmeyi uygun buldum. Yasa, Meclis Başkanı'na göreve başlarken ve görev bitiminde vekilin tamamen kendi iradesi ile doldurduğu mal bildirimlerini karşılaştırma yetkisi vermektedir. Yani yasa, Meclis Başkanı'na, vekilin göreve başlarken verdiği mal bildirimini (hangi sebeple olursa olsun) açma yetkisi vermiyor; yasa iki mal bildirimi verildikten sonra ikisini birlikte açma ve karşılaştırma yetkisi veriyor.

“Meclis Başkanı'nın karşılaştırma yapmak için vekilden görevi bitmeden ikinci mal bildirimini isteme yetkisi yoktur”

Yasa ayrıca, "Mal değişikliği olmuşsa vekil 1 ay içinde bildirmek zorundadır. " diyor. Yani milletvekilleri görevleri süresince mülkiyetlerinde değişiklik olduğunda mal bildirimlerini başkanlıktan talep eder ve değişikliği yazar.

Meclis Başkanı karşılaştırma sonucu değişiklik tespit etmişse, bu değişikliğin bir aylık sürede bildirilip bildirilmediğini de tespit eder.

Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için ise, görev bitiminde ikinci mal bildiriminin alınması gerekmektedir. Meclis Başkanı'nın karşılaştırma yapmak için vekilden görevi bitmeden ikinci mal bildirimini isteme yetkisi yoktur. Bankada kaynağı izah edilmemiş para varsa, araştırma isteme ve savcılığa bildirime yetkisinin, Para Kambiyo Dairesi'nde olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Saygılarımla...”