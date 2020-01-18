Yetken hayata tutunamadı

Girne Alsancak'ta önceki gün kaza yapan 72 yasındaki Hasan Safak Yetken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16.01.2020 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolunun 5-6 km'leri arasında, Lapta'da sakin Hasan Şafak YETKEN (E-72), yönetimindeki CN 448 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Girne Amerikan çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Şafak YETKEN kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Kardiyoloji Servisinde müşahede altına alınmıştı. Hasan Şafak YETKEN bu sabah 08:30 sıralarında, tedavi gördüğü olduğu serviste yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.