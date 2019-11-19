YETİŞ (!)
Seçim otobüsü kalkıyor!
Yetiş, sen de bin!
* * *
“En şiddetli kınama” şarttır!
Sıraya gir, yürü...
Sandıkta "merkez" oylar önemli.
Hele de "milliyetçi" tondan haykırışlar olmazsa olmaz!
“Kükre” o zaman, dünyalar duymalı seni…
* * *
Bu seçim "Kıbrıs sorunu”na göbekten bağlı!
KORKUTMALISIN!
- "Bizi ham yapacaklar"
- "Bizi ısıracaklar."
- "Bizi yutacaklar."
* * *
Yalan da olsa sallamalısın.
Şimdi "Avrupa Birliği çatısında iki ayrı devlet" zamanı!
Avrupa seni bekliyor nasılsa: “Gel KKTC'm atla kollarıma."
* * *
Seçim otobüsü kalkıyor!
Yetiş, atla!
SOLA oyna!
Dört sene bindiğin askeri aracı reddet, sivilde el salla!
Aman ha, yanı başında duran "tam teçhizat" askerle gez-göz-arpacık olma!
* * *
Diyorum da, F16'nın burnuna Noel şapkası geçirip öyle uçursak fena mı olacak?
Hem göğe “kalpçik” da çizer yine!
Ayvasili jetle sivilleşme mesajı (!)
Tam isabet…
* * *
SAĞA oyna!
"Cumhuriyet Bayramı" için düğün gibi davetiye dağıt, tebrik kabul et.
Uyuma!
Nabza göre şerbet ikram et.
* * *
Türkiye'ye dokunma...
Okşa..
Sev...
Parlat...
* * *
"Mağdur" ol!
"Bize saldırıyorlar" de...
"Bizden korkuyorlar..."
Seçmeni kendin için kenetle…
Cebelleş...
"En mağdur" mağdur sen olmalısın, unutma...
* * *
Kıbrıslı kimliğinde yürü!
Türklükle kuşan!
Nala da vur, mıha da…
* * *
Kendi medyanı yarat.
Patronu tavla, gazeteciyi avla!
Anketler yaz, manşetler kurgula, sosyalleş biraz!
Ne öleni atla, ne doğanı…
Ne milli günü unut, ne bayramı..
* * *
Yetiş!
Seçim Otobüsü kalkıyor.
Gel...
Sen de bin!
Geç kalma…