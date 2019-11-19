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Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

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YETİŞ (!)

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Seçim otobüsü kalkıyor!
Yetiş, sen de bin!

*  *  *

“En şiddetli kınama” şarttır!
Sıraya gir, yürü...
Sandıkta "merkez" oylar önemli.
Hele de "milliyetçi" tondan haykırışlar olmazsa olmaz!
“Kükre” o zaman, dünyalar duymalı seni…

*  *  *

Bu seçim "Kıbrıs sorunu”na göbekten bağlı!
KORKUTMALISIN!
- "Bizi ham yapacaklar"
- "Bizi ısıracaklar."
- "Bizi yutacaklar."

*  *  *

Yalan da olsa sallamalısın.
Şimdi "Avrupa Birliği çatısında iki ayrı devlet" zamanı!
Avrupa seni bekliyor nasılsa: “Gel KKTC'm atla kollarıma."

*  *  *

Seçim otobüsü kalkıyor!
Yetiş, atla!
SOLA oyna!
Dört sene bindiğin askeri aracı reddet, sivilde el salla!
Aman ha, yanı başında duran "tam teçhizat" askerle gez-göz-arpacık olma!

*  *  *

Diyorum da, F16'nın burnuna Noel şapkası geçirip öyle uçursak fena mı olacak?
Hem göğe “kalpçik” da çizer yine!
Ayvasili jetle sivilleşme mesajı (!)
Tam isabet…

*  *  *

SAĞA oyna!
"Cumhuriyet Bayramı" için düğün gibi davetiye dağıt, tebrik kabul et.
Uyuma!
Nabza göre şerbet ikram et.

*  *  *

Türkiye'ye dokunma...
Okşa..
Sev...
Parlat...

*  *  *

"Mağdur" ol!
"Bize saldırıyorlar" de...
"Bizden korkuyorlar..."
Seçmeni kendin için kenetle…
Cebelleş...
"En mağdur" mağdur sen olmalısın, unutma...

*  *  *

Kıbrıslı kimliğinde yürü!
Türklükle kuşan!
Nala da vur, mıha da…

*  *  *

Kendi medyanı yarat.
Patronu tavla, gazeteciyi avla!
Anketler yaz, manşetler kurgula, sosyalleş biraz!
Ne öleni atla, ne doğanı…
Ne milli günü unut, ne bayramı..
 

*  *  *

Yetiş!
Seçim Otobüsü kalkıyor.
Gel...
Sen de bin!
Geç kalma…

 

 

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