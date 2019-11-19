Seçim otobüsü kalkıyor!

Yetiş, sen de bin!

* * *

“En şiddetli kınama” şarttır!

Sıraya gir, yürü...

Sandıkta "merkez" oylar önemli.

Hele de "milliyetçi" tondan haykırışlar olmazsa olmaz!

“Kükre” o zaman, dünyalar duymalı seni…

* * *

Bu seçim "Kıbrıs sorunu”na göbekten bağlı!

KORKUTMALISIN!

- "Bizi ham yapacaklar"

- "Bizi ısıracaklar."

- "Bizi yutacaklar."

* * *

Yalan da olsa sallamalısın.

Şimdi "Avrupa Birliği çatısında iki ayrı devlet" zamanı!

Avrupa seni bekliyor nasılsa: “Gel KKTC'm atla kollarıma."

* * *

Seçim otobüsü kalkıyor!

Yetiş, atla!

SOLA oyna!

Dört sene bindiğin askeri aracı reddet, sivilde el salla!

Aman ha, yanı başında duran "tam teçhizat" askerle gez-göz-arpacık olma!

* * *

Diyorum da, F16'nın burnuna Noel şapkası geçirip öyle uçursak fena mı olacak?

Hem göğe “kalpçik” da çizer yine!

Ayvasili jetle sivilleşme mesajı (!)

Tam isabet…

* * *

SAĞA oyna!

"Cumhuriyet Bayramı" için düğün gibi davetiye dağıt, tebrik kabul et.

Uyuma!

Nabza göre şerbet ikram et.



* * *

Türkiye'ye dokunma...

Okşa..

Sev...

Parlat...

* * *

"Mağdur" ol!

"Bize saldırıyorlar" de...

"Bizden korkuyorlar..."

Seçmeni kendin için kenetle…

Cebelleş...

"En mağdur" mağdur sen olmalısın, unutma...

* * *

Kıbrıslı kimliğinde yürü!

Türklükle kuşan!

Nala da vur, mıha da…

* * *

Kendi medyanı yarat.

Patronu tavla, gazeteciyi avla!

Anketler yaz, manşetler kurgula, sosyalleş biraz!

Ne öleni atla, ne doğanı…

Ne milli günü unut, ne bayramı..



* * *

Yetiş!

Seçim Otobüsü kalkıyor.

Gel...

Sen de bin!

Geç kalma…