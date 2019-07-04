Yetin Arslan: Elektrik süpürgesi olmasa da olur

(Öğretim Üyesi/İletişimci/Kayıtçı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Gözlemci

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Psikiyatrist olmak isterdim…

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef Kıbrıs sorunu ve getirdiği sistemsizlik/kimliksizlik

Kayıtsız kalamadığım şey… Göründüğü gibi olmayan insanlar

En büyük pişmanlığım… Sigaraya başlamak

En büyük sevincim… Ailem

Hayatımın dönüm noktası… Babamın ZENIT kamerası ile fotoğraf çekmeye başlamak…

Beni en çok etkileyen yazar… Ursula K. Le Guin

Başucumdaki kitap… Şu sıralar Mine Söğüt’ün GERGEDAN: Büyük Küfür Kitabı…

En keyif aldığım müzik… Daft Punk’tan Ahmet Kaya’ya bağlayabilirim, ya da tam tersi J ama tür olarak seçmem gerekirse trip hop diyebilirim

En son izlediğim film… Tarantino’nun Rezervuar Köpekleri’ni yeniden izledim. En son izlediğim güncel film ise Roma

Kendim için son aldığım şey… IYEOKA konser bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Payetli elbisem

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Beni düşünülerek alınmış her hediye benim için güzeldir..

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Son dakikacılığım

Kendimde beğendiğim özellik…İyi bir dinleyici olduğum söylenir..

Olmasa da olur… Elektrik süpürgesi

Olmazsa olmaz…Yalnız kalabileceğim anlar/alanlar ve iphone’um ve kahvem

En iyi yaptığım yemek… Baconlu fırın makarnası sanırım

Hayalimdeki dünya… Eşit, adil, savaşların olmadığı, çevrenin katledilmediği, çocukların ölmediği, yaşlıların şefkatle bakıldığı, hoşgörülü bir dünya. Klasik oldu ama keşke olsa

Aşk benim için… Çok değişken… ama mutlaka huzur ve güven barındırmalı..

Onunla çok tanışmayı isterdim… Frida Kahlo..

Görmek istediğim yer… Arjantin

Mutlaka yapmak istediğim… Mutlakalarım da değişiyor ama şu sıralar uzun sahil şeridi olan bir ülkede road trip

Son olarak söylemek istediklerim… Hayalimdeki dünyadan bahsettim, hayalimdeki Kıbrıs’tan da bahsedeyim. Birleşik, federal, çok kültürlülüğün de kabul gördüğü bir Kıbrıs hayalim. Umarım gerçekleşir ve bizden sonraki kuşaklar bizim yaşadığımız kimliksizliği/belirsizliği ve uluslararası hukuğun ulaşmadığı/ulaşamadığı bu düzeni yaşamak zorunda kalmazlar.