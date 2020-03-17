Sağlık Bakanı Ali Pilli coronavirüs sebebiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kanat T’de katıldığı televizyon programında konuşan Pilli ilk hastalanan Alman kadın hastanın eşinin durumunun “biraz ağır” olduğunu belirterek bunun da şahsın başka hastalıklarından kaynaklandığını söyledi.

“Vakaların artmasını bekliyor musunuz” sorusuna ise Pilli “Aldığımız tedbirler devam ederse 10-14 gün sonra bu sorunun cevabı netleşecek” dedi. Alınan önlemlerin daha önce alınması gerektiğini anlatan Pilli “Sokağa çıkma yasağı kararı da alınabilir” dedi.

Vakaların sayısının manipüle edildiğini ifade eden Pilli sayının 7 olduğunun altını çizdi.

“Toplam 58 solunum cihazımız var. Coronavirüs vakalarına 16 adet ayırdık. Solunum cihazı eksikliği vakaların sayısına göre değişebilir. Eğer sayı artarsa eksiklik olabilir. Şu anda 20’ye yakın boşta solunum cihazımız var” diyen Pilli bir cihazın fiyatının 20 bin dolar olduğunu ifade etti.