"Yeterince stok var"

Kıbrıs’ta Korona virüsün görülmesinin ardından halk ada genelinde marketlere akın etti. Kıbrıs Rum Marketçiler Birliği halkı sakin olmaya davet etti, marketlerde yeterince stok olduğunu duyurdu.

Cyprus Mail’e konuşan Birlik Başkanı Andreas Hadjiadamou, dün temizlik ürünleri, tuvalet kağıdı ve şişe suyuna yoğun talep olmasına rağmen yeterince stok olduğunu panik yaratacak bir durum olmadığının güvencesini verdi.