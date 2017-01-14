Yeşim Ateşin: Aşırı merhametliyim

İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal

(Muhasip-Murakıp)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sınırlarını bilen gerçekçi biriyim.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Güzellik uzmanı olur, kozmetikle uğraşırdım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve sosyal uğraşlarım.

Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık

En büyük pişmanlığım… Yok. Yaşanması gerekenler yaşanır.

En büyük sevincim… Evlatlarım

Hayatımın dönüm noktası… “Ben” dediğimde başladı.

Beni en çok etkileyen yazar… Duygu Asena

Başucumdaki kitap… Ferrari’sini Satan Bilge, Ölümün Ötesi

En keyif aldığım müzik… Türk Sanat Müziği

En son izlediğim film… Benim Dünyam (Beren Saat-Uğur Yücel)

Kendim için son aldığım şey… Bir bluz

Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Her şey olabilir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hala aşırı merhametliyim.

Kendimde beğendiğim özellik… Sevmekle çok mutlu olmak.

Olmasa da olur… Evlerim- arabalarım-kendini bilmezler.

Olmazsa olmaz… Çevremdeki sevenlerim.

En iyi yaptığım yemek… Felafel

Hayalimdeki dünya… Herkes işinde gücünde, işsizliğin olmadığı, hakların gasp edilmediği, acının da sevincin de paylaşıldığı, çocukların ve yaşlıların ağlamadığı bir dünya isterim.

Aşk benim için… Her şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Atatürk

Görmek istediğim yer… Hindistan

Mutlaka yapmak istediğim… Çocuk ve yaşlıların bakıldığı bir Vakıf veya Kurumda görev almak.

Son olarak söylemek istediklerim… İnsan imkanları dahilinde çalışıp üretmeli. Çekirdek ailesinden başlayıp, kitlelere ulaşarak, huzuru, barışı (manevi zenginlik) yakalamak için emek vermeli. Sevilirken sevmeyi ihmal etmemeli, güzelliklere kucak açmak hedef olmalı. Keşke dememek için hemen şimdi harekete geçmeli. Tanrı bizi mükemmel yarattı, yönetmeyi bize bıraktı. Unutmayalım. Aşk-heyecan-sevgi-güç hepimizde var.