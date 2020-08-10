Yeşilyurt’ta yangın

Yeşilyurt’ta saat 15.30 sıralarında Salih Dörtlemez’e ait olduğu öğrenilen ve ambar olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede fark edilirken bölgeye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

FOTO: İBRAHİM ERHALK