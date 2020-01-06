Yeşilyurt’ta su kanalı patladı

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı hayat olumsuz yönde etkileniyor. Yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı su, Yeşilyurt derivasyon kanalını patlattı.

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Cengizköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlandı.

Su İşleri Dairesinden yapılan yazılı açıklamada; “31 Aralık 2019 tarihinde, aynı yerde risk görüldüğü için güçlendirme yapılmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kanal, bu kez daha geri bir noktadan patlamıştır” denildi.

Kaynak: BRT