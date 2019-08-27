Yeşilyurt'ta soygun

Devrim DEMİR

Güzelyurt’a bağlı Yeşilyurt'ta öğrenciler arasında ‘alacak verecek’ kavgası soygunla neticelendi. Ülkede üniversite eğitimi için bulunan yabancı uyruklu iki öğrenci grubu dün gece Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’u birbirine kattılar.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide bir grup öğrenci aralarında alacak verecek meselesi olduğu gerekçesi ile bir evi bastı.

İki grup arasında arbede yaşanırken, evi basan öğrenciler evden 3 bin 500 TL, 400 Dolar ve 160 Euro nakit parayı çalarak kaçtı.

Olayın ardından polis, 3 kişiyi gözaltına alırken aranan kişilerin olduğu öğrenildi.

‘Soygun’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklanan 3 kişinin birazdan tutukluluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.