Yeşilyurt’ta çit kesme kavgası…

Yeşilyurt’ta dün 18.30 sıralarında İ.A (E-27) ve H.A (E-25), ikametgahlarının sınırında bulunan çitleri kestiği gerekçesi ile evinin bahçesine girerek H.Ş.G’yi (E-72) darp etti.

Polis Basın Bülteni’ne göre H.Ş.G. de, kendisini darp eden H.A’yı budama makası ile yaralarken, olay sırasında orada bulunan Z.G (K-72) ise, İ.A’ya tasarrufunda bulunan üzeri çivili tahta ile vurdu.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.