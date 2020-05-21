Yeşilyurt’ta çit kesme kavgası…
Yeşilyurt’ta dün 18.30 sıralarında İ.A (E-27) ve H.A (E-25), ikametgahlarının sınırında bulunan çitleri kestiği gerekçesi ile evinin bahçesine girerek H.Ş.G’yi (E-72) darp etti.
A+A-
Yeşilyurt’ta dün 18.30 sıralarında İ.A (E-27) ve H.A (E-25), ikametgahlarının sınırında bulunan çitleri kestiği gerekçesi ile evinin bahçesine girerek H.Ş.G’yi (E-72) darp etti.
Polis Basın Bülteni’ne göre H.Ş.G. de, kendisini darp eden H.A’yı budama makası ile yaralarken, olay sırasında orada bulunan Z.G (K-72) ise, İ.A’ya tasarrufunda bulunan üzeri çivili tahta ile vurdu.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Etiketler : çit kavgası, yeşilyurt
Önceki ve Sonraki Haberler