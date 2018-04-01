Yeşilova’ya ilk yarı yetti: 4-1
Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gençler Birliği’ni 4-1’lik skorla mağlup etti.
K-Pet Süper Lig’in 25’inci hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gençler Birliği’ni 4-1’lik skorla mağlup etti. İlk yarısı 3-0’lık skorla Yeşilova üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar buldukları birer gollerle karşılaşmayı 4-1 tamamladı. Yeşilova’nın gollerini Mustafa Salk, Yasin Doğan, Hamis Çakır ve Cenker Yazar kaydederken G.Birliği’nin tek sayısı İbrahim Köse’den geldi. Yeşilova’nın yıldızı Lua Lua ayrıca karşılaşmada hazırladığı gol pozisyonları ile dikkat çekti. Bu skorun ardından Yeşilova 42 puana yükselirken, G.Birliği 28 puanda kaldı.
STAT: Nihat Bağcıer Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Olgun Canik, Ali Akçınar
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
Hasan Piro
Okan Kibar
Vakkas Kaynarca
Gilles Binya
İlyas Niyazi
Mustafa Salk
Ulaş Candanal
(Dk.71 Cenker)
Yasin Doğan
(Dk.84 A. Çağer)
Hamis Çakır
(Dk.76 Billy)
Seyi Adeleke
Lomana Lua Lua
TD: Erdinç Akyulaf
GENÇLER BİRLİĞİ
Mehmet Kabasakal
Hasan Sarıoğlu
Kadir Erol
Sinan Öğüt
Emir Dolu
Ahmet Kara
Tonbara Tiongoli
(Dk.82 Berk)
Hussein Saddam
Sertan Kurukafa
İbrahim Köse
(Dk.90 Ömer)
Nnaemeka Uzor
TD: Bülent Aytaç
GOLLER: Dk.17 Mustafa Salk, Dk.24 Yasin Doğan, Dk.26 Hamis Çakır, Dk.90+3 Cenker Yazar (Merit A. Yeşilova), Dk.52 İbrahim Köse (G. Birliği)
KIRMIZI KART: Dk.83 (Çift sarı kart) Sinan Öğüt (G.Birliği)