Yeşilova’ya ilk yarı yetti: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 25’inci hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gençler Birliği’ni 4-1’lik skorla mağlup etti. İlk yarısı 3-0’lık skorla Yeşilova üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar buldukları birer gollerle karşılaşmayı 4-1 tamamladı. Yeşilova’nın gollerini Mustafa Salk, Yasin Doğan, Hamis Çakır ve Cenker Yazar kaydederken G.Birliği’nin tek sayısı İbrahim Köse’den geldi. Yeşilova’nın yıldızı Lua Lua ayrıca karşılaşmada hazırladığı gol pozisyonları ile dikkat çekti. Bu skorun ardından Yeşilova 42 puana yükselirken, G.Birliği 28 puanda kaldı.

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Olgun Canik, Ali Akçınar



MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

Hasan Piro

Okan Kibar

Vakkas Kaynarca

Gilles Binya

İlyas Niyazi

Mustafa Salk

Ulaş Candanal

(Dk.71 Cenker)

Yasin Doğan

(Dk.84 A. Çağer)

Hamis Çakır

(Dk.76 Billy)

Seyi Adeleke

Lomana Lua Lua

TD: Erdinç Akyulaf

GENÇLER BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal

Hasan Sarıoğlu

Kadir Erol

Sinan Öğüt

Emir Dolu

Ahmet Kara

Tonbara Tiongoli

(Dk.82 Berk)

Hussein Saddam

Sertan Kurukafa

İbrahim Köse

(Dk.90 Ömer)

Nnaemeka Uzor

TD: Bülent Aytaç

GOLLER: Dk.17 Mustafa Salk, Dk.24 Yasin Doğan, Dk.26 Hamis Çakır, Dk.90+3 Cenker Yazar (Merit A. Yeşilova), Dk.52 İbrahim Köse (G. Birliği)

KIRMIZI KART: Dk.83 (Çift sarı kart) Sinan Öğüt (G.Birliği)

