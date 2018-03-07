Yeşilova’ya ceza yağdı

HAK MAHRUMİYETİ, SAHA KAPAMA, PARA CEZASI...Yenicami ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeni ile Merit Alsancak Yeşilova başkanı Redif Nurel’e 30 gün hak mahrumiyeti, hakeme fiili müdahalesi nedeni ile futbolcu Gökhan Sarıoğlu’na 17 resmi müsabakadan men cezası verildi. M. Hidayet Çağlar Stadı 2 maç kapatılırken Alsancak ekibine toplamda 2 bin TL de para cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftasonu oynanan karşılaşmalarla ilgili aldığı kararları açıkladı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami K-Pet Süper Lig müsabakası sonrasında yaşanan olaylar doğrultusunda müsabaka hakemine yönelik söz ve davranışları nedeniyle Yeşilova Başkanı Redif Nurel’e 30 gün hak mahrumiyeti ve kulübe 500 TL para cezası verildi. Karşılaşma hakemine yönelik saldırı ve fiili müdahalesi nedeni ile Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Gökhan Sarıoğlu’na 17 resmi müsabakadan men cezası verildi. Futbolcularının ve taraftarlarının neden oldukları saha olayları nedeni ile ayrıca Merit Alsancak Yeşilova’nın sahası iki maç kapatılırken ayrıca bin 500 TL para cezası daha verildi.

Karavezirler’e 30 gün hak mahrumiyeti

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan GAÜ Çetinkaya – Cihangir K-Pet Süper Lig karşılaşmasında maçın hakemine yönelik sportmenlik dışı söz ve davranışları nedeni ile Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirler’e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Dört futbolcuya toplam 60 maç ceza

Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Bostancı Bağcıl U21 Bölgesel Lig Batı Grubu müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili olarak rakip takım futbolcularına, mensuplarıne ve başkanına saldırıda bulunan Hamitköy futbolcuları Mehmet Çiçen, Ali Sezek, Cuma Kılınç ve Michael Mahmut Çayırcı’ya 15’er resmi müsabakadan men cezası verildi. Futbolcularının sebep olduğu saha olayları nedeni ile Hamitköy’e 2 maç saha kapama cezası da verildi.

Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya – Denizli U21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçından sonra müsabaka hakemine yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen Denizli yöneticisi Halil Akbatu’ya 30 gün sire ile hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Deniz Kurtay (Girne HE)

2 maç: Erol Adem (MTG)

1 maç: Lomana Lua Lua (M. A. Yeşilova), İzzet Tümkan (MTG), Hüseyin A. Karavezirler, Arif Emre Yakupoğluları (Cihangir), Mehmet Söker (GAÜ Çetinkaya), Uğur Tok (Ozanköy), Ferda Uygun (B.Bağcıl), Gökhan Demir (Maraş), Derviş Osum (Akova), Coşku Paşa (Kaya Mehmetçik), Said Ayna (Mesarya)

Dört sarı kart cezalıları

Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi (MTG), Rasıh Karadayı (Doğancı), Emre Okaner, Chrislin Excelent Diamoneke (Doğan TB), Ahmet Karal (Esentepe), Sercan Demirman, Berkay Demir (GAÜ Çetinkaya), Semih Çağlar, Mustafa Özbek (Göçmenköy), Besim Denizalp (Görneç), İlker Tek (Türk Ocağı), Kemal Yılmazoğlu (B.Bağcıl), Hakan Bulut (Akova), Mustafa Yemşen, Yusuf İnce (Ozanköy), Doğuhan Aktaş (G.Birliği), Kadir Ahmet Dilek (Lapta), Oğulcan Balcı, Diyar Avağ (Gönyeli), Hasan Bucak (Baf ÜY), Evor John Bello (Binatlı), Ouincy Osei, Chinonso Godswill Offor (Cihangir), Abdullah Fırat (Girne HE), Mehmet Çiçen (Hamitköy), Micheal Mahmut Çayırcı (Hamitköy), Candy Augustine Agbane (Lefke), Sedat Toprak (Maraş)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

2 maç: Hüseyin Mertol (Dumlupınar)

1 maç: Teysir Tarazi, Özgür Özzeki (Hamitköy), Mırlam Demirkana (Lefke)