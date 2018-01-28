Yeşilova’nın şakası yok: 0-2

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin başlamasıyla birlikte 16’ncı haftada Merit Alsancak Yeşilova’yı cezası nedeyiyle Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda konuk eden Doğan Türk Birliği, rakibine boyun eğdi. Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmayı 2-0 kazandı. Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada penaltıdan Lomana LuaLua ve 86’ncı dakikada genç oyuncu Mejdi kaydetti. Doğan Türk Birliği aldığı mağlubiyet ile 28 puanda kalırken, Merit Alsancak Yeşilova ise 22 puana yükseldi.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran***, Sabriye Atikoğlu***, Halil Erdem Canaloğlu***

DOĞAN TB

Ozan Mercan*

Tunahan Şencan*

Ahmet Sönmez*

Emek Kırılmaz*

Rahem Olanase*

Ahmet Coşkun*

Selim Saygı*

(Dk.71 Ahmet Saygı)*

Kenan Oshan**

(Dk.64 Aydın)*

Adyeman Pamboe*

Onyekachı Okafor*

Koral Saymaz*

TD: Caner Oshan

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro***

Mustafa Salk**

Vakkas Kaynarca**

Agustin Gilles Binya***

Okan Kibar***

Seyi Adeleke***

Ulaş Candanal**

Ahmet Çağer**

(Dk.59 Aksel)**

Hamis Çakır**

(Dk.46 Cenker)*

Lomana Lua Lua***

Billy Mehmet*

(Dk.71 Mejdi)**

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.25 Lua Lua(P),Dk.86 Mejdi (Yeşilova)