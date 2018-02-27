Yeşilova’nın bileği bükülmüyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova son 6 haftada mağlubiyet yaşamadı. Alsancak ekibi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 de beraberlik aldı.

6 haftadır kaybetmiyor

Ligin Girne ekibi Merit Alsancak Yeşilova ligde 6 haftadır kaybetmiyor. Yeşil beyazlı ekip, son olarak ligin 14’üncü haftasında Gençlik Gücü’ne kaybetmişti. O haftadan sonra sırasıyla Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği, Yeni Boğaziçi ve Ozanköy maçlarını kazanan Yeşilova, Binatlı ve Yalova ile de berabere kaldı. Merit Alsancak Yeşilova, bu süreçte hanesine 14 puan yazdırmayı başardı.

En çok beraberlik alan takım…

Süper Lig’de bu sezon 20 maça çıkan Merit Alsancak Yeşilova’nın ligde şu ana kadar beraberlik alan en çok takım olması dikkat çekti. 20 maçın 9 tanesini beraberlikle tamamlayan yeşil beyazlı ekip, 7 maçı galibiyetle, maçı da mağlubiyetle noktaladı.

Kupada da hiç yenilmedi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nı kazanmayı hedefleyen Merit Alsancak Yeşilova, kupada da yoluna devam ediyor. Yeşilova, kupada da çıktığı 3 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Kupanın ilk turunda Birinci Lig ekibi Gönyeli ile eşleşen Yeşilova, o maçı 3-1 kazandı. 2’nci turda Yalova’yı konuk eden Girne ekibi, 90 dakikası 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrası rakibini mağlup etti. Son olarak çeyrek final ilk maçında Mağusa Türk Gücü’nü konuk eden Merit Alsancak Yeşilova, MTG ile 0-0 berabere kaldı ve yarı final ümitlerini ikinci maça taşıdı.

LuaLua’sız olmuyor…

Ligde bu sezon aldığı sonuçlarla lige renk katan ekiplerden biri olan Merit Alsancak Yeşilova, yaptığı transferlerle çok konuşulmuştu. Sezon başında tecrübeli oyuncu Lomana LuaLua’yı adaya getiren yeşil beyazlı ekip, son yıllardaki en iyi yabancı transferlerden birine imza atmıştı. Ancak ligin başlamasıyla birlikte sakatlık geçiren ve sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncunun yokluğu çok arandı. Ligde şu ana kadar yeşil beyazlı formayla 13 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 de yenilgi yaşadı. Lomana LuaLua, puan aldıkları 9 maçın birçoğunda ise takımına önemli katkıda bulundu. Yeşilova LuaLua’dan diğer 7 maçta ise başarılı bir grafik çizemedi. LuaLua’sız çıkılan maçlarda 6 beraberlik, 1 de galibiyet alındı.