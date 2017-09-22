Yeşilova’dan gövde gösterisi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova, yabancı oyuncuları Gless Binya ve Lomana Lulua’ya imza attırdı. Dün, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Konferans Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde önemli mesajlar verildi.

Nurel: “Kuzey Kıbrıs futbolunun sesini dünyaya duyurmalıyız”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, Kuzey Kıbrıs futbolunun artık sesinin duyulması gerektiğini belirtti. Nurel, özelde Yeşilova’ya, genelde ise Kıbrıs Türk futboluna böylesi bir atılımın çok iyi olabileceğini dile getirdi. Redif Nurel; “Bizim de spor yaptığımızı dünyaya duyurmalıyız. Biz bu hedefle yola çıktık ve yolumuzu bu doğrultuda yürüdük. Menajerimizlerimiz bu isimleri bizlere önerdiğinde doğrusu biz bile inanmamıştık. Biz görüşmelerimizde bu oyunculara maddi anlamda çok iyi olmadığımızı zaten söyledik. Bununla birlikte söylediğimiz en önemli şey de, onların Kuzey Kıbrıs futbolunda bırakacağı değerdi. Yaptığımız transferler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Bu oyuncuların bizim ülkemize gelip futbol oynaması bir proje işidir. Bu proje de, Kuzey Kıbrıs’ta artık birşeylerin aşılması için atılan adımlardan biridir. Bu sezon bizim ilk yılımızdır. Bizim ülkemiz amatör bir görüntü içerisinde olabilir ancak, bu bizim profesyonel düşünmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yani demek istediğim, profesyonelleşme yönünde ciddi adımlar atmalıyız” dedi.

“Kazasız belasız bir süreç yaşanmasını temenni ederim”

Redif Nurel; “Bu hafta bildiğiniz üzere uzun bir süreç başlıyor. Ben buradan tüm takımlara kazasız belasız bir lig geçmesini temenni ediyorum. Süper Lig’e renk katmak için yola çıktık. Bunun gerçekleşmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dileriz, sezon içerisinde şanssızlar yaşamayıp, hedeflediğimiz düzeyde ligi tamamlarız” dedi.

Kutlu: “Kaliteli insanlar, futbolumuzu daha da kaliteli bir yere getirecektir”

Merit Alsancak Yeşilova Asbaşkanı ve Merit Oteller Grubu direktörlerinden Yavuz Kutlu, Kıbrıslı Türklerin dünyanın her yerinden takip edildiği ve takdir edildiği gibi bir gerçek olduğunu söyledi. Kutlu; “Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gittim. Oradaki insanlar, LuaLua ve Binya transferlerinin gerçekleştiğini biliyor. Kıbrıs Türk futbolu adı ülke dışına duyurabiliyor. Biz bu oyuncuları şöhretli oldukları için seçmedik, Kıbrıs Türk sporuna yararlı olmaları için seçtik. Kaliteli insanlar, futbolumuzu daha da kaliteli bir yere getirecektir. Aslında baktığınızda esas hedefimiz adımızı duyurmak veya şampiyonluk yaşamak değil, bizim hedeflerimiz iyi futbol oynayıp, iyi sonuçlar almak ve adımızdan söz ettirmektir” dedi.

LuaLua: “Burasının amatör olması bir gün profesyonelleşmeyeceği anlamına gelmez”

Yöneltilen soruları yanıtlayan tecrübeli oyuncu Lomana LuaLua, Kuzey Kıbrıs’ı daha önceden de bildiğini söyledi. LuaLua, Kuzey Kıbrıs’taki futbolun amatör olmasına atıfta bulunarak, profesyonelleşmenin de birgün gerçekleşeceğini savundu. Lomana LuaLua; “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk günden beridir Yeşilova yönetimi bana yapacağı projelerden bahsetti. Bu projeler benim de hoşuma gitti. Buraya gelip bu projeye katkıda bulunmak ve tarihe adımı yazdırmak istedim. Kuzey Kıbrıs’ı daha önceden de biliyordum. Omonia’da oynadığım dönem adanın kuzeyine geçmiştim. Burada oynayan bazı eski futbolcular arkadaşımdı. Başka ülkelerden ciddi teklifler aldım, ancak burayı seçtim. Burayı seçmemin birçok nedeni var. Yapılan görüşmelerde bana çok iyi davranıldı. Buradaki insanların sıcak tavrını çok beğendim. Burayı kesinlikle maddiyat anlamında düşünmedim. Burasının amatör olduğunu biliyordum ancak, burasının amatör koşullarda olması, hiçbir zaman profesyonelleşmeyeceği anlamına gelmez. Ben de bu yönde katkı vermeye geldim. Futbol hayatımın son yıllarını yan gelip yatarak değil, mücadele ederek noktalamak için geldim. Bir hayli antrenman eksiğim var ancak çalışmalarım devam ediyor. Ben her zaman hazırım, maç eksiğimi de giderdiğim zaman eski formuma kavuşacağım” şeklinde görüş bildirdi.

Binya: “Bazı şeyleri değiştirmek için inanmak gerekir”

Yöneltilen soruları yanıtlayan yabancı oyuncu Gless Binya ise, böylesi bir projede olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, mentalitenin değişmesi için hep birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Gless Binya; “Benim buraya gelmemi Yeşilova yönetimi yürekten istedi. İlk geldiğim zaman benimle ilgilendiler. Ben de buraya geldiğim için ne kadar iyi karar verdiğimi o zaman anladım. Ben Kıbrıs’a ilk kez geldim. Kıbrıs’ı da çok beğendim. Buradaki mentalitenin değimesi için buraya geldim. Futbolun yukarıya çıkması için herkesin birlikte çalışması lazımdır. Bu iş yalnız başınıza olacak iş değildir. Yanınızda ciddi bir kitlenin durması lazım. Böylesi bir projede benim de imzamın bulunması beni gururlandırır. Benim daha önce bir kariyerim vardı ancak ben burada yeni bir kariyere başlıyorum. El birliğiyle ülke futbolunu yukarılara taşıyacağız. Türkiye ile burası arasında mentalite olarak çok büyük bir fark var. Futbolcuların profesyonelliği kafalarında düşünmeleri lazım. Zaten gerisi arkadan gelecektir. Tüm bu çalışmaları yapabilmek için inanmak gerekir. Hayatta en zor işi bile inandığınız an yaparsınız” şeklinde konuştu.