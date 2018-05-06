Yeşilova’dan farklı tarife: 5-2

STAT: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, İsmail Egeli, Hakan Ünal

MERİT A. YEŞİLOVA: Hasan Piro, Okan Kibar, Bayram Özgün, Ulaş Candanal, Vakkas Kaynarca, İlyas Niyazi, Mustafa Salk, Seyi Adeleke, Yasin Doğan(Dk.50 Memduh), Billy Mehmet(Dk.77 Mejdi), Lomana LuaLua(Dk.80 Cenker)

K. KAYMAKLI: Ali Duvarcı(Dk.78 Salih), Mehmet Kaygısız, Sercan Çoban, Uğur Gök, Yaşar Solel, Tuğrul Çiftçioğlu(Dk.52 Erce), Turgut Kaan Çoban, Bayram Anday, Hüseyin Sadıklar, Yusuf Özbahar, Konan Malon

GOLLER: Dk.3 Billy Mehmet, Dk.36 LuaLua, Dk.49 İlyas, Dk.74 Hasan Piro(P),Dk.90 Cenker (Merit A. Yeşilova), Dk.58 Konan, Dk.62 Uğur(P) (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in kapanış haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 5-2 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Merit Alsancak Yeşilova’nın golleri 3’üncü dakikada Billy Mehmet, 36’ncı dakikada LuaLua, 49’uncu dakikada İlyas, 74’üncü dakikada penaltıdan Hasan Piro ve 90’ıncı dakikada Cenker’den gelirken, Küçük Kaymaklı’nın golleri 58’inci dakikada Konan ve 62’nci dakikada penaltı atışıyla Uğur’dan geldi. Ev sahibi ekipte karşılaşmanın 33’üncü dakikasında LuaLua’nın penaltı vuruşunu kaleci Ali Duvarcı önledi. Maçın 5-2 tamamlanmasıyla Merit Alsancak Yeşilova 48, Küçük Kaymaklı ise 42 puanla ligi tamamladı.

Fotoğraf: Burhan GÜRKAN