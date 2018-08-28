Yeşilova’da keyifli gün

Beyzade ÜNALMIŞ (KTSYD/İzmit-Kartepe)

23 Ağustos Perşembe günü başladığı İzmit-Kartepe kampında dördüncü günü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova takımı günü tek idmanla tamamladı. Sabah 10:30’da tüm oyuncuların katılımı ile gerçekleşen antrenman sonrası oyuncular dinlenmeye çekilirken, günün kalan kısmı ise oyuncu grubuna serbest zaman verildi. Dün yapılan idman sonrası serbest zaman alan oyuncu grubu şehir gezisi ve teleferik gezisi yaptı. Bugün yapılacak olan sabah idmanı sonrası akşamüzeri hazırlık maçına çıkacak olan Merit Alsancak Yeşilova kampın beşinci gününü tamamlamış olacak.