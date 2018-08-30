Yeşilova’da kamp tamamlanıyor

Beyzade Ünalmış (KTSYD/İzmit-Kartepe)

Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 Ağustos tarihinde başladığı yurtdışı kampı bugün tamamlanıyor. Dünü çift idmanla geçiren Merit Alsancak Yeşilova, bugün sabah saat 07:00’de yapacağı idman sonrası İzmit, Kartepe’den ayrılacak. Sabah yapılan ilk idmanda düz koşu sonrası yapılan taktik antrenman çift kale maçla son bulurken akşam idmanı ise yapılan düz koşu ve teknik taktikle tamamlandı.

Oyunculara 3 gün izin

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf idman sonrası yaptığı açıklamada bugün yapacakları idmanla İzmit, Kartepe kampını tamamlayacaklarını belirtti. Oyuncularına 3 günlük izin vereceklerini belirten Akyulaf, 3 Eylül Pazartesi günü ise kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.