Yeşilova’da hedef yukarılar

M .A. Yeşilova Başkanı Redif Nurel, “Hedefimiz geçen yıla göre ligi daha yukarılarda tamamlamak. O nedenle henüz daha transfere nokta koymuş değiliz. Ancak ligde harikalar yaratan yabancı oyuncularımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz”

M.A. Yeşilova Teknik Direktörğ Erdinç Akyulaf, “Resmi olmasa da yeni sezon çalışmalarına başladık. İlk üç hafta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz, daha sonra ise hazırlık maçları ile taktik idmanlarına hız vereceğiz”

Hüseyin KIRAL – Hüseyin Özbarışcı

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sezon yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Merit Alsancak Yeşilova takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda düz koşularla yeni sezona başlayan Merit Alsancak Yeşilova takımı, geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki başarısının üzerine çıkmak için hedefini belirledi. Transferin ilk günlerinde Küçük Kaymaklı’dan Mustafa Yaşinses’i kiralık olarak kadrosuna dahil eden Yeşilova, Binatlı’dan Kemal Yıldırım’ı ayni yöntemle kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı. Yenicami’den Cenker Yazar’ı da kadroya katmak için yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Başkan Redif Nurel, hedeflerinin geçtiğimiz yıla göre daha yukarılarda olması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Nurel: “Geçtiğimiz yıl yaptığımız hataları yapmayacağız”

Geçtiğimiz sezon oluşturduğu kadro ile ligde iyi işler çıkaran Merit Alsancak Yeşilova takımının bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha çok tecrübe kazandığının altını çizen kulüp başkanı Redif Nurel, “Geçtiğimiz sezon bazı tecrübesizliğimizden maçlarda hırsımıza yenildik. Ancak şimdi daha olgun ve daha tecrübeliyiz, kadromuzda daha güçlü o nedenle hedefimizi ilk üç olarak belirledik” dedi. Başkan Nurel, “Hedefimiz geçen yıla göre ligi daha yukarılarda tamamlamak. Ligde harikalar yaratan yabancı oyuncularımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve henüz daha transfere nokta koymuş değiliz” açıklamasında bulundu. Yenicami’den Cenker Yazar ile ismini vermek istemediği iki oyuncu ile daha ilgilendiklerini belirten Nurel, “Takımımın şampiyon olmaması için bir neden görmüyorum, ancak günün sonunda şampiyon olmazsak, şampiyonu belirleyen takım olmak istiyoruz” dedi.

Akyulaf: “Başkanın koymuş hedefe doğru çalışmalarımız yapacağız”

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Merit Alsancak Yeşilova takımında teknik koordinatör olarak görev yapan Abdulkadir Çelik ile birlikte takımı lige hazırlayacak olan Teknik Direktör Erdinç Akyulaf, “Kendimizi geçtiğimiz yıla göre daha güçlü hissediyoruz, o nedenle başkanımızın koymuş olduğu hedeflere doğu gitmek için çalışmalarımızı ona göre sürdüreceğiz” dedi. Yeni sezon hazırlıklarına yabancı oyuncu Lua Lua dışında tam kadro olarak başlayan Merit Alsancak Yeşilova’da teknik direktör Erdinç Akyulaf, “Resmi olmasa da yeni sezon çalışmalarına başladık. İlk üç hafta düz koşular çoğunlukta olacak şekilde kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak sürdüreceğiz, daha sonra ise hazırlık maçları ile taktik idmanlarına hız vereceğiz” dedi.