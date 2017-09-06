Yeşilova’da Cenker tamam

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami’den genç oyuncu Cenker Yazar’ın kiralanması konusunda kulübü ile anlaşma sağladı.

Bir süredir Kaya Mehmetçik ve Dumlupınar’ın da ilgilendiği Yazar için önceki gün Yeşilova ve Yenicami bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede Cenker’e karşılık takas olarak Umut Göktaş ve Okan Kibar’ı isteyen Yenicami ile Yeşilova arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamamıştı. Taraflar arasında yapılan son görüşme sonrasında Cenker’in takas olmadan kiralık olarak Yeşilova’ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Cenker’in Yeşilova’nın kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Genç futbolcu geçtiğimiz yıl da kiralık olarak Merit Alsancak Yeşilova formasını terletmişti.