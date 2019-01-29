Yeşilova’da arayışlar sürüyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da teknik direktör arayışları sürüyor. Girne ekibi hem bu sezon, hem de gelecek sezon takımın başında yer alacak bir teknik adam arayışına dün kurduğu temaslarla devam etti.

Kıbrıs Kupası ilk turunda Yonpaş Dumlupınar’a elenen Yeşilova’da teknik direktör Şenol Canbulat ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Yeşilova ilk olarak deneyimli teknik adam Turan Altay ile görüştü. Altay yapılan görüşme sonrasında şartlarını Alsancak ekibine iletti ve düşünmek için süre istedi.

Davulcu ile temasa geçildi

Yeşilova teknik adam arayışları çerçevesinde Toygar Davulcu ile temasa geçti. Geçtiğimiz yıl Cihangir’e tarihi bir başarı yaşatarak Kıbrıs Kupası’nı kazandıran Davulcu ile Yeşilova’nın bugün görüşmesi bekleniyor.