Yeşilova yükseliyor: 1-0
Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Lefke’yi tek golle geçti
K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke karşı karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0’lık skorla kazandı. Üst üste üçüncü maçını kazanan Yeşilova’ya galibiyeti getiren golü 30’uncu dakikada Esin Sonay kaydetti.
Bu skorun ardından Merit Alsancak Yeşilova ligde puanını 32 yaparken Lefke 31 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında Yeşilova, Çetinkaya’yı konuk edecek. Lefke ise Girne Halk Evi’ni ağırlayacak.
STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı
HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
M. A. YEŞİLOVA
İrfan Özbay
Mustafa Salk
Vakkas Kaynarca
Mejdi Direniş
Gilles Binya
Memduh Sarıoğlu
Yasin Doğan
Esin Sonay
Hamis Çakır
(Dk.53 İlyas)
Jean Makoun
Burak Koçar
(Dk.68 Ulaş)
TD: Toygar Davulcu
LEFKE
Mehmet Özeralp
Mehmet Volkan
Botanle Bidemi
Candy Augustine
Aykut Esmeraslan
Yakup Esmeraslan
(Dk.78 Mustafa)
Nnaemeka Uzor
Yılmaz Şipal
(Dk.78 Kaan)
Ali Özbahar
Kasım Tağman
Semih Ünaldı
(Dk.70 Yusuf)
TD: İltaç Karayel
GOL: Dk.30 Esin Sonay (Merit A. Yeşilova)