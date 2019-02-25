Yeşilova yükseliyor: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Lefke karşı karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0’lık skorla kazandı. Üst üste üçüncü maçını kazanan Yeşilova’ya galibiyeti getiren golü 30’uncu dakikada Esin Sonay kaydetti.

Bu skorun ardından Merit Alsancak Yeşilova ligde puanını 32 yaparken Lefke 31 puanda kaldı. Ligin 20’nci haftasında Yeşilova, Çetinkaya’yı konuk edecek. Lefke ise Girne Halk Evi’ni ağırlayacak.

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

M. A. YEŞİLOVA

İrfan Özbay

Mustafa Salk

Vakkas Kaynarca

Mejdi Direniş

Gilles Binya

Memduh Sarıoğlu

Yasin Doğan

Esin Sonay

Hamis Çakır

(Dk.53 İlyas)

Jean Makoun

Burak Koçar

(Dk.68 Ulaş)

TD: Toygar Davulcu

LEFKE

Mehmet Özeralp

Mehmet Volkan

Botanle Bidemi

Candy Augustine

Aykut Esmeraslan

Yakup Esmeraslan

(Dk.78 Mustafa)

Nnaemeka Uzor

Yılmaz Şipal

(Dk.78 Kaan)

Ali Özbahar

Kasım Tağman

Semih Ünaldı

(Dk.70 Yusuf)

TD: İltaç Karayel

GOL: Dk.30 Esin Sonay (Merit A. Yeşilova)