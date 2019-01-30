Yeşilova sonuç alamadı

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da teknik adam arayışlarında henüz sonuç alınamadı. Girne ekibinin Turan Altay ve Toygar Davulcu ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Teknik direktör Turan Altay ile yapılan görüşmede sunulan şartların ardından taraflar anlaşma sağlayamazken, Toygar Davulcu ile dün yapılan görüşme sonrasında da anlaşma sağlanamadı. Yeşilova, yeni teknik adamını Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında karşılaşacağı Mağusa Türk Gücü maçının ardından belirleme yönünde karar üretti.

Nurel: “MTG maçından sonra belirleyeceğiz”

YENİDÜZEN’e konuşan Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, “Teknik direktörümüzü ikinci devrenin ilk maçı olan Mağusa Türk Gücü maçının ardından belirleyeceğiz” dedi. Şampiyonluk diye bir hedefin olmadığını, kupaya da veda ettiklerini belirten Nurel, “Ancak ligi ilk 5 içerisinde bitirmek için teknik direktör arayışımızı bir müddet erteledik” ifadelerini kullandı.

Nurel takımın başına gelecek olan teknik adamla yeni sezonda parolanın şampiyonluk olacağını ve bir buçuk yıllık anlaşma yapacaklarını sözlerine ekledi.