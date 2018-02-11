Yeşilova seriye ‘devam’ dedi: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Yeni Boğaziçi, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Merit Alsancak Yeşilova, deplasmanda Yeni Boğaziçi’ni 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 4’üncü galibiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 17’nci dakikada penaltıdan LuaLua ve 24’üncü dakikada İlyas’tan geldi. Ev sahibi ekibin tek golü ise 89’uncu dakikada Ousmane’den geldi. Merit Alsancak Yeşilova bu galibiyetle puanını 28’e çıkartırken, Yeni Boğaziçi 15 puanda haftayı tamamladı.

Piro penaltıya izin vermedi

Karşılaşmanın 2’nci devresinin hemen başında dakikalar 47’yi gösterrirken Yeni Boğaziçi penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen yabancı oyuncu Armond’un vuruşunu kaleci Hasan Piro çeldi. Piro, takımı adına kritik dakikada önemli bir kurtarış yapmış oldu.

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STAT: Osman E. Mehmet Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan**, Cemal Sakallı**, Ferhat Kaya**

Y. BOĞAZİÇİ

Remzi Rıylı**

Burçin Kerimoğluları**

Hüseyin Genel*

(Dk.46 Rüstem)**

İsmail Tırlık*

Hasan Aktaş*

Mehmet Çağakan*

Ramadan Ağdaç*

(Dk.46 Zübeyir)**

Talat Nurtunç*

Haşim Girgin*

(Dk.66 Ahmet Yalçın)*

Gueye Ousmane**

Armond Francios*

TD: Eralp Şerifoğlu

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro***

Bayram Özgün**

Vakkas Kaynarca**

İlyas Niyazi**

Seyi Adeleke***

Ulaş Candanal**

(Dk.90 Okan Kibar)

Cenker Yazar**

(Dk.86 Ahmet Çağer)

Mustafa Salk**

Aksel Kaptanoğlu**

Agustin Binya***

Lomana Lua Lua**

(Dk.72 Mejdi)**

TD: Erdinç Akyulaf

GOL: Dk.89 Ousmane (Y.Boğaziçi),Dk.17 Lua Lua(P), Dk.24 İlyas (Yeşilova)