Yeşilova nefes aldı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü hafta kapanış maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi. Yeşilova’nın saha kapama cezası nedeni ile Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı galibiyetle kapatan taraf 2-1’lik skorla Yeşilova oldu. Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle 36 puanla haftayı 6’ncı sırada tamamlayan Yeşilova, Play-out potasından da uzaklaşarak an itibarı ile rahat bir konuma yükseldi. Türk Ocağı ise 28 puanda 12’nci sırada kaldı. Yeşilova’dan İlyas Niyazi ve Türk Ocağı’ndan Mustafa Avcı’nın kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktığı maçta Yeşilova’nın galibiyet sayıları Hamis Çakır ve Yasin Doğan’dan gelirken, Türk Ocağı’nın tek golünü Justice Amenyaglo kaydetti.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu***, Hakan Ünal**, Mehmet Ekşici***

M. A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Bayram Özgün**

Vakkas Kaynarca***

Okan Kibar**

İlyas Niyazi*

Mustafa Salk**

Ulaş Candanal***

(Dk.90 A. Çağer)

Aksel Kaptanoğlu**

(Dk.62 Yasin Doğan***)

Hamis Çakır***

(Dk.90+4 Mejdi)

Seyi Adeleke***

Lomana Lua Lua***

TD: Erdinç Akyulaf

TÜRK OCAĞI

Ali Karal*

Yunus E. İleli*

İsmet Düzce**

Mustafa Avcı*

Bilal Ceylan**

James Akpama*

(Dk.78 M. Uçar)

Michael Dome*

Doğukan Altuntaş*

(Dk.46 Justice)**

Hascan Kırmaz*

(Dk.57 İlker Tek)

Remzi Betmezoğlu*

Micheal Eneramo*

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk.45+2 Hamis Çakır, Dk.70 Yasin Doğan (M. A. Yeşilova) – Dk.68 Justice Amenyaglo (Türk Ocağı)

KIRMIZI KART: Dk.89 İlyas Niyazi (M. A. Yeşilova) - Dk.49 Mustafa Avcı (Türk Ocağı)