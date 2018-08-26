Yeşilova ilk maçında galip: 2-1

Beyzade ÜNALMIŞ (KTSYD / İzmit- Kartepe)

İzmit Kartepe’deki kampın üçüncü gününü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova dün akşamüzeri kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Aslanbeyspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın on ikinci dakikasında Burak ile öne geçen Merit Alsancak Yeşilova, 41. dakikada ise Billy Mehmet ile farkı ikiye çıkararak ilk devreyi önde kapadı. İkinci yarının başında Aslanbeyspor Fatih ile gol bulsa da maçı kazanan taraf Merit Alsancak Yeşilova oldu. Dün sabah yaptığı idman sonrası kampın üçüncü günü hazırlık maçı ile sonlandıran Merit Alsancak Yeşilova, bugün yapacağı çift idman ile Kartepe kampına devam edecek.