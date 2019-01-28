Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yeşilova havlu attı: 3-1
Yeşilova havlu attı: 3-1

Yeşilova havlu attı: 3-1

Kıbrıs Kupası ilk turunda Yonpaş Dumlupınar güçlü rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı kupanın dışına itti.

A+A-

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı,  İsmail Egeli, Ömer Doğru

YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Emir, Abbas Osum, Mert, Burak, Ender Meta (Dk.70 Çağan), Tahsin (Dk.31 Berke), Hicabi, Hüseyin Kayalılar, Turgut (Dk.81 Mert), Ali

MERİT A. YEŞİLOVA: İrfan Özbay, Mejdi Direniş, Ulaş Candanal, Vakkas, Gilles Binya, Hamis Çakır  (Dk.61memduh), Jean Makoun, Ergin, Yasin (Dk.46 Mustafa), Mustafa, Esin Sonay (Dk.46 İlyas)

GOLLER: Dk.41 Hüseyin Kayalılar, Dk.46, 49 Turgut (Y.Dumlupınar) – Dk.69 Makoun (M.A. Yeşilova)

 

Kıbrıs Kupası ilk turunda Yonpaş Dumlupınar güçlü rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı kupanın dışına itti. Sarı kırmızılı ekip konuk ettiği Yeşilova’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

Dumlupınar’a turu getiren golleri Hüseyin ve Turgut (2) kaydederken, Yeşilova’nın tek sayısı Jean Makoun’dan geldi.

 

Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler