Yeşilova havlu attı: 3-1

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, İsmail Egeli, Ömer Doğru

YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, Emir, Abbas Osum, Mert, Burak, Ender Meta (Dk.70 Çağan), Tahsin (Dk.31 Berke), Hicabi, Hüseyin Kayalılar, Turgut (Dk.81 Mert), Ali

MERİT A. YEŞİLOVA: İrfan Özbay, Mejdi Direniş, Ulaş Candanal, Vakkas, Gilles Binya, Hamis Çakır (Dk.61memduh), Jean Makoun, Ergin, Yasin (Dk.46 Mustafa), Mustafa, Esin Sonay (Dk.46 İlyas)

GOLLER: Dk.41 Hüseyin Kayalılar, Dk.46, 49 Turgut (Y.Dumlupınar) – Dk.69 Makoun (M.A. Yeşilova)

Kıbrıs Kupası ilk turunda Yonpaş Dumlupınar güçlü rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı kupanın dışına itti. Sarı kırmızılı ekip konuk ettiği Yeşilova’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

Dumlupınar’a turu getiren golleri Hüseyin ve Turgut (2) kaydederken, Yeşilova’nın tek sayısı Jean Makoun’dan geldi.