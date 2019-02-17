Yeşilova dört köşe: 2-4

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Küçük Kaymaklı ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Yeşilova 4-2’lik skorla kazandı. Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri Burak Koçar, Jean Makoun, Esin Sonay ve Ulaş Candanal kaydetti. Kaymaklı’nın sayıları Muhammed Nazik ve Tamen’den geldi. Bu sonucun ardından Küçük Kaymaklı 13 puanda kalırken Yeşilova 29 puana yükseldi.

Ligin 19’uncu haftasında Küçük Kaymaklı, Çetinkaya’ya konuk olacak. Yeşilova ise Lefke’yi ağırlayacak.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Engin Akkagün**, Olgun Canik**

K.KAYMAKLI

Raif D. Pehlivan*

Mehmet Koyuncu*

(Dk.83 Erdoğan)

Berkem Nurdal*

Sena Develioğlu*

Rifat Hacıarifoğlu*

(Dk.61 Sercan)*

Hüseyin Adal*

Tamen Medrano**

Taner Bingöllü*

Muhammed Nazik**

Paul Asare*

(Dk.72 Ramadan)*

Evor J. Bello*

ANT: Emre Perçinci

M. A. YEŞİLOVA

İrfan Özbay**

Mustafa Salk**

Vakkas Kaynarca***

Bayram Özgün**

(Dk.58 Ergin)**

Augustin Binya**

Memduh Sarıoğlu*

Yasin Doğan*

Esin Sonay*

(Dk.63 B. Mehmet)**

Hamis Çakır**

Jean Makoun**

Burak Koçar**

(Dk.74 Ulaş)**

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.14 Muhammed Nazik, Dk.50 Tamen (K.Kaymaklı) - Dk.45 Burak Koçar, Dk.45+3 Jean Makoun, Dk.56 Esin Sonay, Dk.77 Ulaş Candanal (M. A. Yeşilova)

