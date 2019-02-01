Yeşilova Davulcu’ya emanet

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, Teknik Direktör Toygar Davulcu ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmasında Yonpaş Dumlupınar’a elenilmesi sonrası Teknik Direktör Şenol Canbulat görevinden alınmıştı.

Teknik adam arayışlarına başlayan Yeşilova’da Başkan Redif Nurel’in Toygar Davulcu’da ısrarı sonuç verdi. Taraflar yaptıkları görüşme sonrasında anlaşma sağladı.

İlk etapta yarım sezonluk anlaşma

Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Merit Alsancak Yeşilova’da öncelik takımın başına getirilecek teknik direktör ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlamaktı. Davulcu ile yapılan görüme sonrasında ilk etapta yarım sezonluğuna anlaşma sağlandı. Sezonun tamamlanması ile birlikte taraflar tekrardan bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Karşılıklı memnuniyetin sağlanması halinde ise yeni sezon için yola devam edilecek.

MTG maçını tribünde görecek

Toygar Davulcu, K-Pet Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçı olan Mağusa Türk Gücü maçını ise kulübede değil, saha kenarında görecek. Davulcu yeni takımı ile çalışmaya MTG maçının ardından başlayacak.

Son olarak Cihangir’de görev yapan Toygar Davulcu, takımı ile geçtiğimiz sezon kulüp tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.