Yeşilova Ankara’da hazırlanıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova’da yurtdışı kampı devam ediyor. Yeşil beyazlıların, Ankara Kızılcamam’da devam eden yurtdışı kampı yoğun geçiyor. Yeşilova'da teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları'nın annesinin vefat etmesinin ardından, deneyimli hoca apar topar ülkeye geri döndü. Yeşil beyazlı ekibi şu anda Antrenör Necat Kurtarıcıoğulları çalışıtırıyor.

Kurtarıcıoğulları: “Kamp oldukça yoğun ve keyifli geçiyor”

Yeşilova’da Antrenör Necat Kurtarıcıoğulları, kampın yorucu ancak keyifli geçtiğini söyledi. Teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları’nın verdiği doğrultuda çalışmaların hedeflenen düzeyde gittiğini aktaran Necat Kurtarıcıoğulları, yavaş yavaş hazır hale geldiklerini sözlerine ekledi.

Lomana LuaLua kampa katıldı

Merit Alsancak Yeşilova'da LuaLua sevinci yaşanıyor. Bir süre önce Yeşilova ile antrenmanlara çıkan deneyimli yabancı oyuncu, babasının hayatını kaybetmesiyle cenaze için ülkesine gitmişti. Tecrübeli oyuncu, Salı gününden bu yana Ankara Kızılcahamam'da kampta bulunan Merit Alsancak Yeşilova'nın kampına katıldı.

Kamp 11 Eylül’de tamamlanacak

Merit Alsancak Yeşilova’nın 5 Eylül Salı günü başlayan yurtdışı kampı 11 Eylül Pazartesi günü tamamlanacak.