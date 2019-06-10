Yeşilköy’deki o yol yine kapandı
Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol, yıl içinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan çökme ve hasardan dolayı tekrardan bakıma alındı
A+A-
Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol, yıl içinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan çökme ve hasardan dolayı tekrardan bakıma alındı, dün itibarıyla trafik akışına kapatıldı.
Polis ulaşım Yeşilköy, köy içinden alternatif yollardan verildiğini duyurdu.
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler