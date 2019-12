Yeşilırmak'ta hasat vakti

KOLOKAS TOPRAKTAN ÇIKTI… Ekiminden sonra hasat için beklenen 9 aylık sürecin sona ermesi ile Yeşilırmaklı üreticiler kolokas hasadına başladı. Tarlada bin bir zahmetle sökülen kolokas, evde temizlenerek tezgâhlarda satışa çıkıyor.

ÜRETİCİLER HAL YASASI İSTİYOR… Yeşilırmaklı üreticiler üretimde sıkıntı yaşanmadığını ancak, tüccarların aldığı komisyonun büyük sıkıntı yarattığını ifade ederek Hal Yasası’nın bir an önce geçmesini istedi.

Devrim DEMİR

Üretimin kalbinin attığı Yeşilırmak’ta kolokas tarladan sökülmeye başlandı. Ekiminden sökülmesine kadar oldukça zahmetli olan kolokas 9 ay sonunda üreticinin yüzünü güldürüyor.

Şubat ayında ekilen ve toprakta 9 ayda büyüyen kolokas sökülmeye başlandı.

Sadece ekimi değil, sökülmesi ve temizlenmesi de oldukça yorucu olan kolokas üreticisi Figen Karafistan YENİDÜZEN’e konuştu.

Çocukluğundan bu yana tarım işi ile uğraşan kolokas yanında birçok meyve ve sebze üretimi yapan Karafistan, geride bıraktığımız yıllara göre kolokas fiyatının bu yıl dengede tutulduğunu kaydetti.

Dengeli fiyatlar nedeniyle hem üretici hem de tüketicinin yüzünün güldüğünü belirten Karafistan, 2 ay sonra kolokasın yeniden ekilmeye başlanacağını belirtti.

Köyde su sorunu yaşanmadığını, tüccarların aldığı komisyonun büyük sıkıntı olduğunu belirten Karafistan, Hal Yasası’nın geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karafistan: Fiyatları denge de tuttuk

Yeşilırmak köyünde yıllardır tarımcılıkla uğraşan Figen Karafistan, mevsimine göre birçok sebze ve meyveyi vatandaşın sofrasına sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için yaz kış tarlada mücadele ettiklerini anlattı.

Hiçbir ilaç kullanmadan tamamen doğal ve kontrollü bir şekilde senelerdir üretimle uğraştığını ifade eden Karafistan, kolokasın oldukça zahmetli bir sebze olduğuna değindi.

Kolokas’ın hasat için 9 ay bekleme süresi olduğunu kaydeden Karafistan, “Kolokas üreticiler için 9 aylık bir bebek gibi. O kadar uzun bir bekleme süresi var. Her yıl Şubat ayında önce tarlalar hazırlanır, tohumlar atılır. Bütün bir yaz boyunca otlar temizlenip sulanır. Eylül ayı gibi sökülmeye başlansa da Aralık ayı en ideal zaman. Sökülmesi de en az 9 ay beklemesi kadar oldukça zahmetlidir. Tarlada sökülen kolokas evlere taşınır ve saatlerce temizlenerek, tüccara o şekilde teslim edilir. Geçmiş yıllara göre bu yıl kolokas fiyatını dengede tutmayı başardık.”

Tarlada sökülüp evde temizleniyor

Kolokasın tarlada sökülüp evde temizlenmesi de oldukça zahmetli. Yeşilırmaklı üretici Figen Karafistan, 9 aylık emeğin karşılığının hasat zamanı yüzleri güldürdüğünü ancak tarlada sökülüp evde temizlendiği sürenin de oldukça zahmetli ve yorucu geçtiğini belirtti.

Örtü altı yetişen çilekler göz dolduruyor

Yeşilırmak’ın en meşhur meyvesi olan çileğin de bu mevsimde üretildiğine dikkati çeken Karafistan, maliyeti yüksek olsa da çileği örtü altı kapalı yerde usulüne uygun yetiştiriyor. Dönüm dönüm seralarda örtü altı yetişen çilekler göz dolduruyor.

Çilek sevenlerin Mart Nisan ayını beklemeden örtü altı yetişen çileklere de büyük ilgi olduğunu ifade eden Karafistan, toprakta yetişen çilek hasadının da Mart sonu gibi başlandığını kaydetti.

Birçok sebze ve meyve yetiştiriyor

Çocukluğundan bu yana tarım işi ile uğraşan Figen Karafistan, her bir sebze ve meyveyi elleri ile ekiyor, çalışanlarına katılarak onlarla birlikte hasadını yapıyor. Mevsimine uygun her sebze ve meyvenin kontrollü ekildiğini ifade eden Karafistan, “Şimdi kolokas mevsimi. Bunun yanında çiçek lahanası, mandalina, portakal, kapalı yerlerde bir diğer ismi ile örtü altı çilek üretiyoruz. Taze fasulye, biber, domates, her şey üretiliyor ve bunları pazara sunmaktan çok keyif alıyorum. Üretimde sıkıntımız yok ancak tüccarlarla çoğu zaman sıkıntılar yaşanmıyor değil, bu yüzden yetkililerden Hal Yasası için harekete geçmelerini bekliyoruz” dedi.

Ekildikten sonra 9 aylık bekleme süresi olan kolokas topraktan çıktı

Yeşilırmak’ ta dönüm dönüm seralarda örtü altı yetişen çilekler göz dolduruyor