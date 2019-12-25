Yeşilırmak'ın emekçi kadınları

Devrim DEMİR

Her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği, Yeşilırmak’ta kadınlar tarlada iş başında.

Senelerdir ekiminden hasadına kadar emeklerini esirgemeden yaz kış işlerinin başında olan emekçi kadınlar, yaptıkları işten mutlu.

Yeşilırmak’ta seralar ve tarlalarda üreten eller boş durmuyor.

Verimli toprakları, zengin su kaynakları ile yetiştiricilik için önemli avantajlara sahip Yeşilırmak köyünde, her türlü sebze ve meyve yetiştiren üretici kadınlar ‘Hal Yasası’ istiyor.

Döktükleri alın terinin karşılığını topraktan aldıklarını ifade eden üretici kadınlar, tüccarların fahiş fiyatlar istediğine değinerek, sıkıntılarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Günleri tarlada geçiyor

Kimisinin koca, kimisinin baba mesleği dediği tarımcılıkla bütünleşen Yeşilırmaklı kadınların günü tarlada başlayıp tarlada bitiyor.

Hasat zamanı olduğu için günleri tarlada geçen kadınların, ellerinden her iş geliyor.

“İşimizin bir yerde patronu olsak da tarladan kopamayız” diyen kadınlar, kolokasın toprağa çıkması ile kolları sıvadı.

Gün boyu tarlada kolokas, taze fasulye, mevsimlik sebzelerin hasadını yapan kadınlar işlerine dört elle sarıldı.

Üretici kadınlar ‘hal yasası’ istiyor

Üreten kadınların en büyük sıkıntısı ile hayata geçirilmeyen ‘hal yasası’. Tüccarlarla ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden üretici kadınlar, “Biraz direttiğimiz için ayakta kalmayı başarıyoruz. Zaten üreten çok az kaldık. Bir an önce hal yasasının geçmesini ve yetkililerin bizi tüccarlardan kurtarmasını bekliyoruz. Bu yasa geçmediği takdirde, bir iki yıl içinde biz üretenlerin de nesli tükenecek” dedi.

Maliyetli meyve çilek

Mart ayında piyasaya çıkan çileği Kasım ayında da örtü altında yetiştirip piyasaya süren üreticiler, çileğin serada daha maliyetli olduğunu belirtti.

Dışarıda iki dönüm ekilen çileğin maliyetinin 10 bin TL olduğunu kaydeden üretici kadınlar, örtü altı serada yetişen çileğin maliyetinin 20 bin TL’ye ulaştığını kaydetti.

Örtü altı yetiştirilen çileğin oldukça emek ve zahmetli olduğunu dile getiren üreticiler, Kasım-aralık ayında piyasaya çıkan çileğin yaz ayına kadar gittiğini söyledi.

Üretici kadınlar ‘Hal yasası’ istiyor…

Hülya Kaygül: “Tüccarlar bizi parmağında oynatıyor”

“Tarımcılıkla çocukluğumdan bu yana iç içeyim. Evlendim eşimin mesleği 30 yıldır bu işi yapıyorum. Çilek, seracılık ömrümüz tarlalarda toprakla iç içe geçiyor. Şimdi kolokas zamanı, birde örtü altı yetiştirdiğimiz çilekler var. Kışın meyve ve sebzede hastalık riski yoktur, yetiştirdiğimiz çileklerde asla ilaç kullanmayız. Çilek hormon kabul etmeyen tek meyvedir. Çok zahmetli olduğu kadar maliyeti de çok yüksek. Hal yasası istiyoruz. Tüccarlar bizi parmağında oynatıyor, yetkililerin beklediğimiz yasayı bir an önce uygulamaya koyarak bizi tüccarlardan kurtarmasını bekliyoruz.”

Betül Yorulmaz: “12 yaşından bu yana tarladayım”

“12 yaşımdan bu yana tarlada toprakla iç içeyim. Çapalaması, ekmesi, hasadı her şey elimden gelir. Tarlada şimdi daha çok işçilerle beraberim, biraz işimizin patronu olduk. Geceden geceye evimizin yolunu buluruz, günlerimiz tarlada, bahçede. Güçlü bir kadın değilsen bu işi asla yapmak mümkün değildir. Hırslı olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın, ama güçlü kadınların sayısı da azalıyor. Köyümüzde çok çalışkan ve yetenekli kadınlar var. Tarlada topladıklarımızı zaman kalırsa bizde marketlere götürürüz. Tarımcılığın bedeli çok büyük, yaptığım işi seviyorum. Bu yıl girişimci kadın ödülüne layık görüldüm. İşime dört elle ilk gün gibi sarıldım.”

Sibel Koç Ekici: “İşçilik en büyük sıkıntımız”

“Yıllardır fidecilik yapıyorum. Üretici bize sipariş veriyor, biz ekiyoruz bakıyoruz en iyi şekilde üreticiye veriyoruz. İşimin hiçbir zorluğu yok, maliyet yüksek işçilik en büyük sıkıntımız. Af çıktı ancak kimi kapsadı bilmiyoruz. Ben işimi çok seviyorum.”

Figen Karafistan: “Hal yasası istiyoruz”

“Çocukluğumdan bu yana tarım işi ile uğraşıyorum. Her bir sebze ve meyveyi ellerim ile ekiyor, çalışanlarımla birlikte hasadını yapıyorum. Şimdi kolokas mevsimi. Bunun yanında çiçek lahanası, mandalina, portokal, kapalı yerlerde bir diğer ismi ile örtü altı çilek üretiyoruz. Taze fasulye, biber, domates, her şey üretiliyor ve bunları pazara sunmaktan çok keyif alıyorum. Üretimde sıkıntımız yok ancak tüccarlarla çoğu zaman sıkıntılar yaşanmıyor değil, bu yüzden yetkililerden Hal Yasası için harekete geçmelerini bekliyoruz.”