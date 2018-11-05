Yeşilırmak'a 14 kg yağış

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasındaki sürede en çok yağışın metrekareye 14 kilogramla Yeşilırmak’a düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, Mallıdağ ve Vadili’de 9, Dörtyol’da 8, Türkeli, Akıncılar ve Boğaz’da 7, Beyarmudu’nda 6, Kırıkkale’de 5, Geçitkale, Girne, Tatlısu, Sandallar, Selvilitepe ve Kantara’da ise 4 kilogram yağış kaydedildi.