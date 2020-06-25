Yeşilırmak geçiş noktasının yarın açılacağı iddiası

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla arayarak “Limnidi” (Yeşilırmak) geçiş noktasının Cuma günü açılacağı bilgisini verdiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi, Nikos Anastasiadis’in dün Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla aradığını ve yarın (Cuma) Yeşilırmak geçiş noktasının geçişlere açılacağını ilettiğini yazdı.

Habere göre, Kleantus konuya ilişkin açıklamasında, geçiş noktasının açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anastasiadis’e bu yöndeki girişimlerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Rum “Yeşilırmak-Erenköy Barikatlarının Açılması Komitesi” Başkanı Andreas Karos da, Yeşilırmak sınır kapısının açılması kararını memnunlukla karşıladı.

Karos, bölge halkının, geçiş noktası kapalı olduğu için Lefkoşa’nın güneyine gidebilmek adına büyük eziyete katlandıklarını, gidip gelmenin 6 saati bulduğunu ifade ederek, çabalarından ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Limnidi İçin Beklemedeler” başlığı altında verirken, Kıbrıs Türk tarafının Yeşilırmak sınır kapısını açacağı sözünün gerçek olup olmadığının yarın anlaşılacağı yorumunda bulundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının Lokmacı (Lidra) geçiş noktasının da açılması talebinde bulunduğunu ancak Türkiye’den 1 Temmuz’da gelişlerin başlayacak olması sebebiyle KKTC’de vakaların artabileceği korkusunu taşıyan Rum hükümetinin şu an için buna yanaşmadığını aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da geniş yer verildi.



