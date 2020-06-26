Yeşilırmak açıldı

Yeşilırmak (Limnidi) geçiş noktası 3 aylık aradan sonra bugün yeniden açıldı. Cyprus Mail’in haberine göre Limnidi barikatı bu sabah saat 09.30’da geçişlere açıldı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı liderler tek taraflı açılan Yeşilırmak geçiş noktasının açılmasıyla ilgili telefonda görüşmüştü. Akıncı, Anastasiadis ile yaptığı görüşmede,Yeşilırmak geçiş noktasının hafta sonuna kadar açılacağını belirtmiş, Lokmacı geçiş noktası konusunu da gündeme getirmişti.

Geçişlerde son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testi gerekiyor.