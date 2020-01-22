Yeşilçam Şarkıları ile "Hayat Sevince Güzel"
Çağdaş Müzik Derneği, “Yeşilçam Şarkıları” konseri veriyor.
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Çağdaş Müzik Derneği, “Yeşilçam Şarkıları” konseri veriyor.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, konser 31 Ocak Cuma günü YDÜ AKM Kongre Merkezinde yapılacak.
Yeşilçam Şarkıları Konseri biletleri 30 TL ücret karşılığı Dernek binasından ve Deniz Plazalardan temin edilebilecek.
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Etiketler : Çağdaş Müzik Derneği, Yeşilçam Şarkıları, konser
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