‘Yeşil Mutfak’ Bandabuliya’ya uzandı

Kadın girişimciler Gülsen Akdoğdu ve Laden Asilzade’nin Lefkoşa’nın eğlence kültüründe özel bir geçmişe sahip Çağlayan Restoran’da uygulamaya koyduğu Green Kıtchen Project (Yeşil Mutfak Projesi) Bandabuliya’ya yeni bir kapı açtı.

Cheffs Market adıyla Bandabuliya’nın içinde yer alan, otantik Kıbrıs mutfağında kullanılan malzemelerin özel tasarımla meraklılarına sunulduğu şirin mekan için geçtiğimiz hafta özel bir açılış etkinliği düzenlendi. Otantik Kıbrıs müziğinin canlı performansla yansıtıldığı, sokak gösterileri, herse ve meyve karışımlı şarap ikramları ile renklenen açılışta Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte yerli yabancı birçok katılımcı yer aldı.

Kırsal kesimden kadın girişimcilerin de yer aldığı açılış etkinliğinde konuşan Green Kıtchen Project ortağı Laden Asilzade, genç girişimcilerin cesaret ve özveriyle Bandabuliya içine yatırım yapmasına devleti yönetenlerin daha fazla seyirci kalmayarak destekleyici girişimler yapmalarını beklediklerini belirtti. Kıbrıs’ın 9 bin yıllık tarihsel mirası içinde bandabuliyaların özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Asilzade, turizm tanıtımlarında bu mekanlar için de sayfa açılmasını beklediklerini belirterek destek anlamında etkinliğe katılanlara içtenlikle teşekkür etti.