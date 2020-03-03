Yeşil Hat’ta 100 mülteci iddiası

Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Kousios, bugün yaptığı açıklamada, Yeşil Hat'ta sığınma talebinde bulunan yaklaşık 100 kişi olduğunu söyledi.

Basın toplantısında Kousios, “Türkiye'den yeni göçmen akışları olduğuna dair bilgi aldık” dedi.

Cyprusmail’in haberine göre, mültecilerin 180 kilometrelik ara bölgenin neresinde oldukları henüz bilinmiyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Mülteci Hakları Derneği ve SOS Çocukköyü görevlileri olayın doğruluğunu ve detaylarını öğrenmeye çalışıyor.

Hükümet sözcüsü, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in, Yunanistan'daki Başbakan Kyriacos Mitsotakis ile telefonda Yunanistan-Türkiye sınırındaki ‘mülteci krizi’ hakkında konuşacağını da söyledi.

Kousios, “Bu bir Avrupa meselesi olarak ele alınmazsa nereye varacağımızı bilmiyorum” dedi. “Yunanistan, İtalya, Malta ve Kıbrıs'ın AB'nin sınırları olduğu anlaşılmalıdır” diye ekledi.