'Yeşil Hat Tüzüğü' değişiyor

Kıbrıs'ın güneyi Ada’ya kuzeydeki hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Güneye mülteci akışını engellemek gerekçesiyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişikliğe gidiyor.

Fileleftheros “Barikatlar Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Kapanıyor... Yeşil Hat Tüzüğü Uygulama Kuralları Değişiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Ada’ya kuzeyideki hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçişini yasaklamak üzere Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişiklik teklifini yarın Bakanlar Kurulu’na sunacağını yazdı.

Habere göre her ay kuzey üzerinden “binlerce olmasa bile yüzlerce üçüncü ülke vatandaşının güneye gittiğini ve kontrol yapılmaksızın Schengen vizesi aldığını savunan Petridis bunun, Yeşil Hat pratiğinden yararlanan mültecilerin yeni güzergahlarından biri olduğunu” öne sürdü.

Perdikis bugün Afrika ve Asya ülkelerinden yaşanan bu mülteci akışının Yeşil Hat Tüzüğü’nün ihdas edildiği 2004’te olmadığını, bu ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden Kıbrıs'ın kuzeyine geldiğini, gerek Schengen vizesi alarak gerek başka yolla mülteci olarak güneye geçtiklerini anlattı. Son dört yıldır üçüncü ülke vatandaşlarının kitlesel akış gözlemlendiğini de sözlerine ekledi.

Habere göre Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce gerçekleşen olağanüstü toplantısında mülteciler konusu ele alındı. Durumun kontrol dışı olduğu saptandı ve İçişleri Bakanlığı’nın, kara kapılarındaki politikanın değiştirilmesi için öneri hazırlaması için yeşil ışık yakıldı.

Gazete ABD, Kanada, Rusya ve AB’den çıktıktan sonra Büyük Britanya’nın Yeşil Hat Tüzüğü uygulama kurallarında olası bir değişiklikten etkilenmeyeceğini de haberine ekledi.