Tarım Dairesi’nin 19-25 Ocak arasında gıdalarda yaptığı denetimlerde, 27 ithal ürünün 3’ünde ve 54 yeri ürününse 4’ünde limit üstü kalıntıya rastlandığı açıklandı.



İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğince kullanılan “Pestisit Limitleri” çizelgesinde değerlendirildi.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden elma çeşitleri, çeri domates, armut çeşitleri, kuru kayısı, kuru üzüm, pirinç, mantar, havuç, arpa ve cennet meyvesi olmak üzere 27 numuneden 24'ü temiz çıkarken 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



YEŞİL BİBER, ELMA VE KURU KAYISI İMHA EDİLDİ



Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait yeşil biber ve elma (gala), Assembol İthalat İhracat’a ait kuru kayısı imha edildi.



Yerli ürünlerden marul, enginar, narenciye çeşitleri, ıspanak, domates, salatalık, semizotu, biber yeşil çarliston biber, taze fasulye, kabak, roka, dereotu, kereviz, taze soğan, turp ve çilekten alınan 54 numuneden 50'si temiz bulunurken, 4 numunede limit üstü kalıntı saptandı.



MARUL, SEMİZOTU, DEREOTU, ISPANAK



Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Karşıyaka’da Sinem Kardana’ya ait marul ikinci alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.



Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Güvercinlik’te Zübeyde Gülden’e ait semizotu ve dereotu, Çayönü’nde Eylem Açıkyıldız’a ait ıspanak hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

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