Barack Obama'nın seçim sloganıydı 'Yes we can'.

Bu slogan tam da bugün için gerekli.

Evet, yapabiliriz.

Başarabiliriz!..

Kolay değil, ama bu mümkün.

Covid-19 virüsüyle başa çıkabiliriz.

Onu yenebilir, bu korkunç oyunu en az kayıpla sonlandırabiliriz.

Eğer gereğini yaparsak tabii...

Yoksa işimiz gerçekten çok zor olabilir.

* * *

Virüsün marifetleri henüz tam olarak bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü dahi 'bilinmezler'den söz ediyor.

Yaşlılar ve risk grubundaki insanlar en kırılgan kesim, ama tam öyle değil. İşte gençleri de, çocukları da, bebekleri de pençesine alabiliyor Corona.

Kimi ülkeler 'ilacı bulduk' diyor, ama aslında hepsi eski, sıtma gibi, AIDS gibi hastalıklara iyi gelen ilaçlar.

Aşı henüz yok, bir yıla kadar ancak çıkacak piyasaya.

Salgının bu kadar yayılmasına Sağlık Örgütü yöneticileri de hayret ediyorlar.

En güçlü ülke liderleri dahil herkes çaresiz durumda.

Tek bir hedefi var herkesin: Virüsün herkese aynı anda değil, zamana yayılarak, azar azar bulaşmasını sağlamak.

Ve bu arada sağlık alanında tedbirler almak, solunum cihazı üretmek ya da satın almak, bir şekilde cihaz sayısını artırmak, yoğun bakım ünitelerini çoğaltmak, sağlık personelini geliştirmek...

Tüm dünyada Covid'e karşı yapılanların özü ve özeti bu.

* * *

İşte tüm dünyada yapılmakta olandır bizim de önümüzdeki görev ve tanımlanmış bu görevin yerine gelmesi için herkese düşen sorumluluklar vardır.

Kuşkusuz hükümet ve sağlık birimleri görevin merkezindedir. Alınmış, alınacak ve alınması gerekecek önemli kararlar ve atılmış, atılacak, atılması zaruri adımlar hükümet ve sağlık otoritelerinin işidir.

Lakin tüm dünyada olduğu gibi asıl mesele bireylerin davranışlarıyla ilgilidir.

Hijyen, sosyal mesafe, gerektiğinde test ve olası durumlarda devlete gerekli sağlık bilgilerini iletme...

Tek tek her şahsın görevi ve sorumluluğudur bunları yapmak.

Son günlerde özellikle sağlığı ve de temas ettiği şahıslar hakkında bilgi vermekten imtina edenler, yalan söyleyenler, yanıltıcı ifade verenler olduğunu biliyoruz.

Dün hükümet yetkilileri de açıkladı; hastalıkla ilgili bilgi saklamak suçtur ve hapis cezası vardır.

Oysa cezaya, yasaya, zorlamaya ne gerek var ki 'ateşim var' demek için?

Corona olmak suç değil ki...

Ama onu gizlemek ya da kimlerle temas ettiğini saklamak yanlış.

Sadece yasal açıdan değil, vicdanen de yanlış bir tutum bu...

Virüs belasıyla başa çıkmak için bu tür davranışları değiştirmek gerekiyor.

Ve evet, bunu yapabiliriz.

Kötü örnekler var evet, ama iyiler çoğunlukta...

