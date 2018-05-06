Yerli üretimde öncü firmalardan Tunalı Company…

Fehime ALASYA

Panel çit, PVC ve galvaniz kaplı kafes tel örgü, dikenli tel ve birçok kompozit ürünlerle üretim sektöründe yer alan Tunalı Company, üstün teknoloji, modern tasarım, estetik görünüş ve yüksek kalitesi ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaya devam ediyor.

2005 yılında ülkesine bağlanmak için üretim arayışı içerisine giren Ceran Tunalı, direktörlüğünü yaptığı Tunalı Company ile emin adımlarla, kaliteden ödün vermeden günümüze dek üretim içerisinde.

Bu işe nasıl atıldığını anlatan Ceran Tunalı, en büyük avantajının ailesi ve çevresi olduğunu ifade ediyor.

Tunalı üretim için kolları sıvadığı günleri, geçen zaman içerisindeki dönüşümünü şöyle anlatıyor;

“2005 yıllarında ülkeden kaçmamak için ne yapabilirim diye arayış içerisine girdim. İnşaat sektöründeki akraba ve tanıdıklarımla araştırma içerisine girdim ve inşaat alanında yatırım yapmaya karar verdim. Ferforje demir işlerine imalatçı olarak girmeyi düşündük. Sadece imalat olarak, üretim içine girmek istedik. Sadece imalatla olmadığını anladık. Hem üretip hem de monte etmeye başladık. İnşaat sektöründe plastik su deposu imalatına da girdik. Bu alanda daha çok ilerledik.

İnsan sağlığına çok önem verdik. Sağlık sertifikalı, devlet onaylı ürünler getirmeye başladık. Ham maddeyi yurt dışından getirip burada üretim yapıyoruz.”

“ÖZEL SEKTÖRDE ÜRETİME GİRDİĞİM İÇİN HİÇ PİŞMAN OLMADIM AMA…”

“İyi ki böyle bir atılım içerisine girdim, futbol oynuyordum, iyi bir çevrem vardı, teşvikler güzeldi, bu işe atılım yaparken çok cesur davrandım ve pişman da olmadım. İlk zamanlar çok bocaladım ama kısa zamanda bu işi kavradım. Halen daha kendimi geliştirmek için çaba sarf ediyorum.

Özel sektörde üretime girdiğim için hiç pişman olmadım ama ben çocuğuma bunu tavsiye eder miyim ondan emin değilim.”

“İLERİYİ TAKİP EDEREK SÜREKLİ YENİLİK ARAYIŞI İÇİNDEYİZ”

“Kıbrıs’ta hiç olmayan kompozit elektrik telefon ve rögar kapakları getirdik, bu döküm kapakların önüne geçti. Özel şirketler ve şahıslar tarafından aranır oldu. Bunun yanında yeşil panel bahçe telleri yeniliğini bünyemize kattık.

İleriyi takip ederek sürekli yenilik arayışı içindeyiz. Yurt dışındaki yapı fuarlarına katılımımız sürüyor. Haziran ayında fuar var, Türkiye’deki fuarlara da katılacağız. Hem işimizi yeniliyor, hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de piyasa nabzını yokluyoruz. Kompozit kapaklara ilk kez Türkiye’deki fuarda rastlamıştık, iyice araştırdık, ikide kalsak da güvendik ve girdik. Bu yenilik tuttu. Bu kompozit kapakları ilk kez biz getirdik. En çok aranan malzemedir. Döküm kapaklar paslanır, kolay çalınır ve kırılır. Fakat bu kapaklar özel yapımdır ve 25 tona da dayanıklıdır, paslanmaz, kırılmaz, kilitli sistemdir ve çalınmaz. Daha uzun ömürlüdür ve çürümez...”

“YAVAŞ YAVAŞ BU ŞEKİLDE ÜRETİMDEN KOPACAĞIZ”

“Yüzde 35'e varan taşımacılık, gümrük ve stopaj vergisi ödüyoruz. Bunu vatandaşa yansıtmak zorundayız, bu sefer de alım gücü zayıf olan vatandaş sürekli alışını erteliyor. Burada boyler üretiyoruz, Türkiye’den gelen kişi gelip bize bunu daha alt kaliteye daha az fiyata teklif ediyor. Ben üretiyorum ama Türkiye’den gelen firma, benim üretim fiyatımın altından fiyata ürün pazarlıyor. Bu denetlenmeli. Yavaş yavaş bu şekilde üretimden kopacağız. Üretimden ziyade ülkede olmayan yenilikler getirmeye çabalıyoruz.”

“REKABET İÇİN KALİTEMİ DÜŞÜRMÜYORUM”

“Ülkede işçi, ara eleman bulmak çok zor. Eleman yok, işçilik pahalı…

İç piyasada ise kimseyle rekabete girmemeye çalışırım çünkü rekabete girersem kalitemi düşürmek zorunda kalacağım. O yüzden rekabet için kalitemi düşürmüyorum. İnsanlara üç milim deyip iki milime yapılan malzemeyi satmıyorum. Bunu yaparsanız eğer iç piyasada rekabet sağlayabiliyorsunuz. Ülkede altı-yedi firma yeterli fakat en az 20 firma var... Merdiven altı birçok üretici var. Ülkedeki denetim de artmalı. Bir kaynak arabasıyla gezip iş bulan insanlar var. Bunların vergileri de yok. Çalışma Dairesi bunlara bir önlem almaya başlayacaktır. İnşallah hızlı girişimlerin devamı gelir.

“BİZ ÜRÜNÜ SATTIKTAN SONRA DA İNSANLARIN YÜZÜNE BAKABİLİYORUZ”

“Yoğunluk veya durgunluk çok değişken... 2018'e daha iyi bir giriş yaptık. Geçen yıla göre daha iyi olacağını öngörürüm. Bu yıla iyi başladık çünkü kalitemizden hiç taviz vermeden yola çıktık, bunu gösteriyoruz. Ürünümüz 100 TL daha fazla olabilir ama kalitemiz ve güvencemiz en büyük yardımcımız. Bu yüzden çok fazla iş bağlıyoruz diyebilirim. Biz ürünü sattıktan sonra da insanların yüzüne bakabiliyoruz.”